ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Драматичный камбек. «Челси» переломил игру с «Ливерпулем», но не добыл победы
  • 00:56
    • Гол Де Йонга принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»
  • 21:26
    • «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», отыгравшись с 0:2
  • 20:04
    • Дубль Корреа принес «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»
  • 18:13
    • «Реал» на выезде проиграл «Хетафе»
  • 18:01
    • Лионель Месси заразился коронавирусом
    Все новости спорта

    «Рейнджерс» с крупным счетом обыграли «Тампу»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Рейнджерс
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» одержали домашнюю победу над «Тампой» со счетом 4:0.

    «Рейнджерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рейнджерс»

    В составе победителей три шайбы забросил Мика Зибанежад, также гол забил Райан Строум.

    Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин оформил шатаут, отразив 38 бросков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Зибанежад — 9 (бол., Фокс, Крайдер), 7:44 — 1:0. Зибанежад — 10 (бол., Фокс, Крайдер), 12:37 — 2:0. Строум — 7 (Гудроу), 14:53 — 3:0. Зибанежад — 11 (Крайдер), 36:53 — 4:0Вратари: Шестеркин — ВасилевскийБроски: 21 (10+9+2) — 38 (18+11+9)Штраф: 6 — 8

    «Рейнджерс» набрали 46 очков в 33 матчах и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» располагается на третьей строчке Востока (47 очков после 34 игр).

    Все прогнозы на НХЛ

    В другом матче регулярного чемпионата «Бостон» победил «Детройт» со счетом 5:1.

    Хозяева открыли счет благодаря голу Тайлера Бертуцци.

    Гости в ответ забросили пять шайб — отличились Патрис Бержерон, Эрик Хаула, Чарли Макэвой, Трент Фредерик и Томаш Носик.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «Вулверхэмптон» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • В Памплоне забивают все?
  • «Осасуна» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • В начале 2022-го ЦСКА забудет о поражениях?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 3 января
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кадис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Банис — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Звонарева — Риске
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие