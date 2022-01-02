«Рейнджерс» с крупным счетом обыграли «Тампу»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержали домашнюю победу надсо счетом 4:0.

В составе победителей три шайбы забросил Мика Зибанежад, также гол забил Райан Строум.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин оформил шатаут, отразив 38 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) Голы: Зибанежад — 9 (бол., Фокс, Крайдер), 7:44 — 1:0. Зибанежад — 10 (бол., Фокс, Крайдер), 12:37 — 2:0. Строум — 7 (Гудроу), 14:53 — 3:0. Зибанежад — 11 (Крайдер), 36:53 — 4:0Вратари: Шестеркин — ВасилевскийБроски: 21 (10+9+2) — 38 (18+11+9)Штраф: 6 — 8

«Рейнджерс» набрали 46 очков в 33 матчах и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» располагается на третьей строчке Востока (47 очков после 34 игр).

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В другом матче регулярного чемпионата «Бостон» победил «Детройт» со счетом 5:1.

Хозяева открыли счет благодаря голу Тайлера Бертуцци.

Гости в ответ забросили пять шайб — отличились Патрис Бержерон, Эрик Хаула, Чарли Макэвой, Трент Фредерик и Томаш Носик.