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    «Северсталь» выиграла у московского «Динамо»

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на своем льду взяла верх над московским «Динамо» — 4:2.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе победителей отличились Дмитрий Моисеев (9-я минута), Руслан Абросимов (10), Кирилл Пилипенко (14), Даниил Вовченко (48).

    У гостей заброшенными шайбами отметился Оскар Линдберг (23, 34).

    Клуб из Череповца набрал 57 очков и занимает пятое место на Западе. У «Динамо» 61 очко и второе место.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Моисеев — 4 (Алексеев), 8:19 — 1:0. Абросимов — 1 (Хлыстов), 9:54 — 2:0. Пилипенко — 11 (Вовченко), 13:46 — 3:0. Линдберг — 7 (Белов, Петунин), 22:15 — 3:1. Линдберг — 8 (бол., О`Делл, Войнов), 33:52 — 3:2. Вовченко — 12 (Кодола), 47:12 — 4:2Вратари: Шугаев — Еременко (Бочаров, 13:46, 58:52)Штраф: 4-6Броски: 30 (12+14+4) — 34 (10+14+10)

    Следующий матч «Севертсталь» проведет дома против минского «Динамо» 3 января, а москвичи в этот же день сыграют в гостях против ярославского «Локомотива».

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