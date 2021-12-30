«Северсталь» выиграла у московского «Динамо»

«Северсталь» Фото: twitter.com/severstalclub
В составе победителей отличились Дмитрий Моисеев (9-я минута), Руслан Абросимов (10), Кирилл Пилипенко (14), Даниил Вовченко (48).
У гостей заброшенными шайбами отметился Оскар Линдберг (23, 34).
Клуб из Череповца набрал 57 очков и занимает пятое место на Западе. У «Динамо» 61 очко и второе место.
КХЛ Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)
Голы: Моисеев — 4 (Алексеев), 8:19 — 1:0. Абросимов — 1 (Хлыстов), 9:54 — 2:0. Пилипенко — 11 (Вовченко), 13:46 — 3:0. Линдберг — 7 (Белов, Петунин), 22:15 — 3:1. Линдберг — 8 (бол., О`Делл, Войнов), 33:52 — 3:2. Вовченко — 12 (Кодола), 47:12 — 4:2Вратари: Шугаев — Еременко (Бочаров, 13:46, 58:52)Штраф: 4-6Броски: 30 (12+14+4) — 34 (10+14+10)
Следующий матч «Севертсталь» проведет дома против минского «Динамо» 3 января, а москвичи в этот же день сыграют в гостях против ярославского «Локомотива».