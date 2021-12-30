«Йокерит» в Москве обыграл ЦСКА

«Йокерит» Фото: globallookpress.com
В составе армейцев шайбу забрасывали Владислав Каменев и Юаким Нордстрем. За финскую команду отличились Джордан Шредер, Ииро Пакаринен и Теэму Турунен.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Шредер — 10 (Хянникяйнен, Турунен), 12:54 — 0:1. Каменев — 7 (Окулов), 15:56 — 1:1. Пакаринен — 10 (Грант), 20:50 — 1:2. Нордстрем — 3 (буллит), 21:39 — 2:2. Турунен — 12 (бол., Скленичка), 56:18 — 2:3Вратари: Рейдеборн (58:04) — ЛиндбекШтраф: 13-11Броски: 27 (6+13+8) — 20 (7+7+6)
«Йокерит» набрал 60 очков и занимает третье место в Западной конференции. У ЦСКА 58 очков и четвертая позиция.
Следующий матч «Йокерит» проведет 3 января дома против екатеринбургского «Автомобилиста», а ЦСКА в этот же день примет омский «Авангард».