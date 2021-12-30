ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шайба МЧМ-2022Эдмонтон, у нас проблемы. МЧМ-2022 отменили из-за коронавируса
  • 22:07
    • «Йокерит» в Москве обыграл ЦСКА
  • 21:55
    • Мичков и Юров останутся в Канаде на 10-дневный карантин
  • 21:23
    • «Северсталь» выиграла у московского «Динамо»
  • 19:04
    • Президент РФ подписал закон о введении Fan ID для болельщиков
  • 17:19
    • «Локомотив» продлил контракт с 35-летним защитником
    Все новости спорта

    «Йокерит» в Москве обыграл ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Йокерит
    «Йокерит» в гостях обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

    «Йокерит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Йокерит»

    В составе армейцев шайбу забрасывали Владислав Каменев и Юаким Нордстрем. За финскую команду отличились Джордан Шредер, Ииро Пакаринен и Теэму Турунен.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Шредер — 10 (Хянникяйнен, Турунен), 12:54 — 0:1. Каменев — 7 (Окулов), 15:56 — 1:1. Пакаринен — 10 (Грант), 20:50 — 1:2. Нордстрем — 3 (буллит), 21:39 — 2:2. Турунен — 12 (бол., Скленичка), 56:18 — 2:3Вратари: Рейдеборн (58:04) — ЛиндбекШтраф: 13-11Броски: 27 (6+13+8) — 20 (7+7+6)

    «Йокерит» набрал 60 очков и занимает третье место в Западной конференции. У ЦСКА 58 очков и четвертая позиция.

    Следующий матч «Йокерит» проведет 3 января дома против екатеринбургского «Автомобилиста», а ЦСКА в этот же день примет омский «Авангард».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «МЮ» в матче с изнуренным аутсайдером?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Порту» снова победит «Бенфику»?
  • «Порту» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Тампа-Бэй» добьет беспроигрышную серию до пяти матчей?
  • «Флорида» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.39
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вегас — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.13
  • Экспресс дня 31 декабря
  • Завтра в 18:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вашингтон — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие