Заварухин: Два необязательных пропущенных гола сломали игру, сломали план

Главный тренер «Автомобилиста»прокомментировал поражение команды в матче с(1:5).

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками за сегодняшний результат. Хромала дисциплина — соперник сыграл дисциплинированно в начале матча, а мы нет.

Дело в психологии, когда мы пропускаем первыми. Работаем над этим, разговариваем с ребятами постоянно. Где-то получилось, где-то нет.

Сегодня два необязательных пропущенных гола сломали игру, сломали план. Хотя в меньшинстве играли неплохо, ловили шайбы на себя. Не могу сказать, что кто-то отворачивался, но счет на табло.

Предупреждали, что "Ак Барс" активно начинает, прессингует, готовили ребят к этому. Посмотрим видео, проведем собрание, разберем ошибки и постараемся избежать их в будущем», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Автомобилист» имеет на счету 40 очков и занимает девятое место на Востоке.