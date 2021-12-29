Матч Финляндии и Чехии на МЧМ отменён, чехам засчитали «технарь» со счётом 0:1

Матч молодёжного чемпионата мира по хоккею между, запланированный на 29 декабря, был отменен из-за положительного теста на коронавирус в составе чешской сборной.

«В связи с обязательным командным карантином после положительного результата теста одного из её игроков сборная Чехии не сможет участвовать в матче 29 декабря с Финляндией на чемпионате мира по хоккею среди юниоров 2022 года.

В результате встречи будет зафиксирована победа Финляндии со счетом 1:0 с лишением права собственности в соответствии с Правилами ИИХФ.

Статус карантина команды будет дополнительно оценён, чтобы определить, сможет ли она принять участие в финальной игре группового этапа с Австрией, запланированной на 31 декабря», — написано в объявлении на официальном сайте ИИХФ.

Напомним, что ранее был отменен матч между молодёжными сборными США и Швейцарии. Американцам было присуждено техническое поражение со счётом 1:0 после того, как команда села на карантин из-за двух заболевших игроков.

Сборные Финляндии и Чехии выступают в группе A с командами Канады, Германии и Австрии.