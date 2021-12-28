«Йокерит» забросил семь шайб «Кунлуню»

Финскийодержал домашнюю победу над китайским(7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик оформил Никлас Йенсен, на счету Филипа Хольма 4 (2+2) очка , еще по шайбе забросили Теэму Турунен и Калле Коссила.

Гости ответили шайбой Итана Верека.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:1 (1:0, 4:1, 2:0) Голы: Хольм — 9 (Анттила), 2:19 — 1:0. Йенсен — 16 (бол., Шредер, Хольм), 23:41 — 2:0. Турунен — 11 (Грант, Хянникяйнен), 27:59 — 3:0. Уэрек — 6 (Рич), 34:30 — 3:1. Хольм — 10, 35:41 — 4:1. Коссила — 7 (Йоэнсуу), 38:22 — 5:1. Йенсен — 17 (Хольм), 43:01 — 6:1. Йенсен — 18, 59:00 — 7:1Вратари: Линдбек — СмитБроски: 47 (15+18+14) — 11 (3+4+4)Штраф: 9 — 9

«Йокерит» идет на 3-м месте в Западной конференции с 58 очками, «Куньлунь» занимает 12-е место на Востоке.