ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед» чудом избежал пораженияПровал «МЮ» позволил «Ньюкаслу» поверить в спасение
  • 19:58
    • «Тоттенхэм» в большинстве не справился с «Саутгемптоном»
  • 22:16
    • «Динамо» вырвало победу у ЦСКА, Линдберг оформил дубль
  • 22:07
    • Елисеев и Буртасова выиграли серебро в пасьюте «Рождественской гонки»
  • 21:31
    • Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19
  • 21:26
    • Сборной США на МЧМ-2022 присуждено техническое поражение из-за COVID
    Все новости спорта

    «Йокерит» забросил семь шайб «Кунлуню»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Йокерит Куньлунь Ред Стар
    Финский «Йокерит» одержал домашнюю победу над китайским «Кунлунь Ред Стар» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Йокерит»

    В составе победителей хет-трик оформил Никлас Йенсен, на счету Филипа Хольма 4 (2+2) очка , еще по шайбе забросили Теэму Турунен и Калле Коссила.

    Гости ответили шайбой Итана Верека.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:1 (1:0, 4:1, 2:0)
    Голы: Хольм — 9 (Анттила), 2:19 — 1:0. Йенсен — 16 (бол., Шредер, Хольм), 23:41 — 2:0. Турунен — 11 (Грант, Хянникяйнен), 27:59 — 3:0. Уэрек — 6 (Рич), 34:30 — 3:1. Хольм — 10, 35:41 — 4:1. Коссила — 7 (Йоэнсуу), 38:22 — 5:1. Йенсен — 17 (Хольм), 43:01 — 6:1. Йенсен — 18, 59:00 — 7:1Вратари: Линдбек — СмитБроски: 47 (15+18+14) — 11 (3+4+4)Штраф: 9 — 9

    «Йокерит» идет на 3-м месте в Западной конференции с 58 очками, «Куньлунь» занимает 12-е место на Востоке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» тоже выиграет у «Лестера» с разгромным счетом?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Затащит ли Россия вторую победу?
  • Словакия U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Добьют ли динамовцы серию побед до трех матчей?
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Словакия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Австрия U20 — Канада U20
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сиэтл — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Флорида — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие