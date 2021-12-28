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    Сборная Финляндии разгромила Австрию на МЧМ-2022

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии одержала победу над командой Австрии (7:1) в матче 2-го тура группы А на молодежном чемпионата мира по хоккею (U20).

    Сборная Финляндии
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    Сборная Финляндии

    В составе победителей дубль оформил Вилле Койвунен, еще по шайбе забросили Самуэль Хелениус, Каспер Симонтаиваль, Калле Вяйсянен, Топи Ниемеля и Брэд Ламберт.

    Австрийцы ответили лишь шайбой в исполнении Мартина Урбанека во втором периоде.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    Австрия U20 — Финляндия U20 — 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)
    Голы: Койвунен — 1 (Ламберт, Хелениус), 3:29 — 0:1. Хелениус — 2 (Койвунен), 18:02 — 0:2. Симонтайвал — 1 (Мяяття, Ахо), 24:11 — 0:3. Урбанек — 1 (бол., Ауэр, Талер), 25:39 — 1:3. Вяйсянен — 1 (Ахо, Пяйвяринта), 26:34 — 1:4. Койвунен — 2 (Ламберт, Пуутио), 48:40 — 1:5. Ниемеля — 1 (Мяяття, Нурми), 50:25 — 1:6. Ламберт — 2, 54:13 — 1:7Вратари: Вранешиц — ЯтколаШтраф: 4 — 10

    Финны, возглавляющие таблицу группы A с 6 очками, следующую игру проведут против Чехии. Австрийцы, которые проводили первый матч на турнире, далее встретятся с Канадой.

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