«Спартак» на выезде справился с «Торпедо»

Нижегородскоепотерпело домашнее поражение от московского(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Иван Дроздов (15-я минута), Дмитрий Кугрышев (49) и Александр Хохлачев в пустые ворота (60).

Единственную шайбу нижегородцев забросил Кенни Агостино (21).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Голы: Дроздов — 10 (Кугрышев, Ручкин), 14:26 — 0:1. Агостино — 16 (Миле, Жафяров), 20:23 — 1:1. Кугрышев — 4 (Дроздов, Ручкин), 48:13 — 1:2. Хохлачев — 14 (п.в., Широков, Лехтеря), 59:27 — 1:3Вратари: Кочетков (57:49 — 59:27) — ДанскБроски: 41 (11+16+14) — 29 (8+6+15)Штраф: 2 — 6

Московская команда одержала третью победу подряд и набрала 51 очко, занимая седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Торпедо» идет девятым, имея 46 очков.

«Спартак» 29 декабря сыграет в гостях с «Локомотивом», «Торпедо» на следующий день примет на своем льду рижское «Динамо».