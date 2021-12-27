ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеТрансферный дайджест. 21-27 декабря
  • 20:28
    • Манчини признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards, «Челси» — лучший клуб
  • 20:22
    • Селихов: За еврокубки нужно бороться
  • 17:58
    • «Сибирь» в овертайме переиграла «Салават Юлаев»
  • 15:49
    • СКА проиграл «Амуру» в Хабаровске
  • 14:37
    • Азмун хочет остаться в «Зените» до конца сезона
    Все новости спорта

    «Спартак» на выезде справился с «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» потерпело домашнее поражение от московского «Спартака» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    В составе победителей отличились Иван Дроздов (15-я минута), Дмитрий Кугрышев (49) и Александр Хохлачев в пустые ворота (60).

    Единственную шайбу нижегородцев забросил Кенни Агостино (21).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Дроздов — 10 (Кугрышев, Ручкин), 14:26 — 0:1. Агостино — 16 (Миле, Жафяров), 20:23 — 1:1. Кугрышев — 4 (Дроздов, Ручкин), 48:13 — 1:2. Хохлачев — 14 (п.в., Широков, Лехтеря), 59:27 — 1:3Вратари: Кочетков (57:49 — 59:27) — ДанскБроски: 41 (11+16+14) — 29 (8+6+15)Штраф: 2 — 6

    Московская команда одержала третью победу подряд и набрала 51 очко, занимая седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Торпедо» идет девятым, имея 46 очков.

    «Спартак» 29 декабря сыграет в гостях с «Локомотивом», «Торпедо» на следующий день примет на своем льду рижское «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» воспользоваться проблемами «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Очередной матч в Казани пробьет тотал «больше»
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • В Нижнем Новгороде «Торпедо» не даст «Спартаку» выбить третью кряду победу?
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Норвич Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие