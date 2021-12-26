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    ЦСКА забросил шесть шайб минскому «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск ЦСКА
    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над минским «Динамо» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    В составе победителей отличились Матвей Гуськов (3-я минута), Лукас Валльмарк (25), Артем Блажиевский (27), Павел Карнаухов (40), Даррен Диц (50) и Владислав Каменев (58).

    За гостей дубль оформил Илья Усов (11-я и 26-я), еще по шайбе забросили Сергей Сапего (9) и Маттиас Теденбю (58).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 6:4 (1:2, 3:1, 2:1)
    Голы: Гуськов — 3 (Светлаков), 2:55 — 1:0. Сапего — 2 (Бек, Усов), 8:12 — 1:1. Усов — 8 (Теденбю, Бек), 10:17 — 1:2. Валльмарк — 6 (Гуськов, Сергеев), 24:26 — 2:2. Усов — 9 (Бек, Теденбю), 25:03 — 2:3. Блажиевский — 2 (Светлаков), 26:41 — 3:3. Карнаухов — 7 (Нордстрем, Григоренко), 39:27 — 4:3. Дитц — 10 (бол., Григоренко), 49:24 — 5:3. Теденбю — 13 (Бек, Линдхольм), 57:06 — 5:4. Каменев — 6 (Сергеев), 57:58 — 6:4Вратари: Федотов — Колосов (56:34 — 57:06, 57:58 — 58:47)Броски: 38 (18+9+11) — 22 (7+7+8)Штраф: 6 — 8

    ЦСКА набрал 58 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Минчане идут на восьмой строчке (48 очков).

    28 декабря ЦСКА примет дома московское «Динамо». Клуб из Белоруссии сыграет на своей площадке с «Металлургом».

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