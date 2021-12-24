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    Зубов о карантине в Канаде: Носим браслеты, как в заточении

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов оценил игру нападающего Матвея Мичкова в контрольном матче с Канадой (4:6) перед стартом чемпионата мира.

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    Мичков в этой игре стал автором двух заброшенных шайб.

    «Мичков у нас такой один на данный момент, неплохо смотрелся, не уступал в единоборствах. Где-то переигрывал отрезки. Первое звено выходило, и у нас появлялись моменты. Той остроты, что создавало первое звено, от других звеньев не хватило. Бросок у Матвея есть.

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    • Совершенно без понятия, что будет происходить в Ред-Дир. Но вы правы, это не Эдмонтон. Мы туда едем играть. Условия тяжелые, мы сидели на карантине первые три дня, потом даже продлили. Строго отель — автобус — дворец и обратно. Носим браслеты, как в заточении.

    Все команды в таких условиях, жаловаться нет смысла. Приехали сюда играть и выигрывать. Несомненно, отсутствие игроков из НХЛ на Олимпиаде будет дополнительной мотивацией для ребят. Обязательно донесем им информацию в нужный момент», — приводит слова Зубова «Чемпионат».

    Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря.

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