Зубов о карантине в Канаде: Носим браслеты, как в заточении

Главный тренер молодежной сборной Россииоценил игру нападающего(4:6) перед стартом чемпионата мира.

Мичков в этой игре стал автором двух заброшенных шайб.

«Мичков у нас такой один на данный момент, неплохо смотрелся, не уступал в единоборствах. Где-то переигрывал отрезки. Первое звено выходило, и у нас появлялись моменты. Той остроты, что создавало первое звено, от других звеньев не хватило. Бросок у Матвея есть.

Совершенно без понятия, что будет происходить в Ред-Дир. Но вы правы, это не Эдмонтон. Мы туда едем играть. Условия тяжелые, мы сидели на карантине первые три дня, потом даже продлили. Строго отель — автобус — дворец и обратно. Носим браслеты, как в заточении.

Все команды в таких условиях, жаловаться нет смысла. Приехали сюда играть и выигрывать. Несомненно, отсутствие игроков из НХЛ на Олимпиаде будет дополнительной мотивацией для ребят. Обязательно донесем им информацию в нужный момент», — приводит слова Зубова «Чемпионат».

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря.