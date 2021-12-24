Мичков высказался о поражении от молодежной сборной Канады

Нападающий молодежной сборной Россиипрокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Канадой (4:6).

«Своим звеном сыграли нормально. Каждый день разговариваем, пытаемся найти сыгранность. Турнир короткий. С кем-то мы вообще не играем. Будем стараться прибавлять от матча к матчу. Все делают общее дело. Все, что было в команде, остается в команде.

"Россия — Канада" — это всегда интересно. Это классика. Приходится вдвойне настраиваться на такие матчи. Что касается Бедарда, то сегодня он сыграл не так много времени, но забил гол. Он молодец. Поздравляю его», — сказал Мичкин Sport24.

Молодежный чемпионат мира в Канаде запланирован с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России на турнире стартует 27 декабря матчем против Швеции.