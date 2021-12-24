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    «Подвела дисциплина». Мухамадуллин прокомментировал поражение от Канады

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Канады
    Нападающий молодежной сборной России Шакир Мухамадуллин оценил игру команды в контрольном матче против Канады (4:6).

    Шакир Мухамадуллин
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    Шакир Мухамадуллин

    «Первый период провалили — подвела дисциплина, нахватали много ненужных удалений. Канадцы хорошо играют в большинстве — они реализовали свои моменты. Во втором периоде у нас была инициатива. Сделаем выводы и будем готовиться непосредственно к турниру.

    Сборы в Новогорске прошли отлично. Были и нагрузки, и разгрузочные дни, и игровые тренировки. Здесь в Канаде были более интенсивные тренировки, чтобы быстрее акклиматизироваться», — цитирует Мухамадуллина Sport24.

    Молодежный чемпионат мира в Канаде запланирован с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России на турнире стартует 27 декабря матчем против Швеции.

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