Разин: У нас получалось многое, но только не обыграть вратаря «Трактора»

Главный тренер «Северстали»прокомментировал результат матча против(1:6).

«Обычно в таких случаях говорят, что у одной команды все получалось, а у другой — ничего. Скажем так, у нас получалось многое, но только не обыграть вратаря.

Мы выиграли по моментам и по движению были не хуже. Те удаления, которые мы зарабатывали, об этом говорят. Однако реализация, мягко говоря, ужасная. Но жизнь продолжается.

Замена вратаря в конце второго периода? Я подумал, раз Роман Вилл нас сегодня переигрывает, я ему дам еще и гол забить.

Поменял вратаря, потому что счет был 1:4, оставалось до перерыва играть 30 секунд, у нас было большинство.

Это был шанс забить гол, что перенесло бы положительные эмоции на третий период. Это была возможность вернуться в игру.

Кирилл Пилипенко забил? Он сегодня должен был шесть забивать, очень плохо сыграл. Сегодня я им недоволен», — сказал Разин пресс-службе КХЛ.