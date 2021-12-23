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    Разин: У нас получалось многое, но только не обыграть вратаря «Трактора»

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    Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча против «Трактора» (1:6).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Обычно в таких случаях говорят, что у одной команды все получалось, а у другой — ничего. Скажем так, у нас получалось многое, но только не обыграть вратаря.

    Мы выиграли по моментам и по движению были не хуже. Те удаления, которые мы зарабатывали, об этом говорят. Однако реализация, мягко говоря, ужасная. Но жизнь продолжается.

    Замена вратаря в конце второго периода? Я подумал, раз Роман Вилл нас сегодня переигрывает, я ему дам еще и гол забить.

    Поменял вратаря, потому что счет был 1:4, оставалось до перерыва играть 30 секунд, у нас было большинство.

    Это был шанс забить гол, что перенесло бы положительные эмоции на третий период. Это была возможность вернуться в игру.

    Кирилл Пилипенко забил? Он сегодня должен был шесть забивать, очень плохо сыграл. Сегодня я им недоволен», — сказал Разин пресс-службе КХЛ.

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