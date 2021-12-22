Третьяк: Мы никого не пугаем формой СССР, просто вспоминаем свою историю

Владислав Третьяк Фото: globallookpress.com
«И я, и ветераны восприняли это очень хорошо — это традиции, никакой политики нет, как хотят представить в Европе.
Мы никого не пугаем, мы просто вспоминаем свою историю, и нам это никто не запретит. Мы хотим вспомнить тех людей, которые отдали жизнь ради побед.
Это традиции, и мы хотим, чтобы наши молодые игроки это помнили, эта форма обязывает наших хоккеистов вспомнить наших ветеранов», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Напомним, сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала. Первыми стали финны.