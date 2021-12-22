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    Третьяк: Мы никого не пугаем формой СССР, просто вспоминаем свою историю

    Хоккей Сборная России Кубок Первого канала Евротур
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, почему сборная России на Кубке Первого канала играла в форме команды СССР.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «И я, и ветераны восприняли это очень хорошо — это традиции, никакой политики нет, как хотят представить в Европе.

    Мы никого не пугаем, мы просто вспоминаем свою историю, и нам это никто не запретит. Мы хотим вспомнить тех людей, которые отдали жизнь ради побед.

    Это традиции, и мы хотим, чтобы наши молодые игроки это помнили, эта форма обязывает наших хоккеистов вспомнить наших ветеранов», — приводит слова Третьяка ТАСС.

    Напомним, сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала. Первыми стали финны.

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