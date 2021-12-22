Третьяк: Мы никого не пугаем формой СССР, просто вспоминаем свою историю

Президент Федерации хоккея Россиирассказал, почему сборнаяна Кубке Первого канала играла в форме команды СССР.

«И я, и ветераны восприняли это очень хорошо — это традиции, никакой политики нет, как хотят представить в Европе.

Мы никого не пугаем, мы просто вспоминаем свою историю, и нам это никто не запретит. Мы хотим вспомнить тех людей, которые отдали жизнь ради побед.

Это традиции, и мы хотим, чтобы наши молодые игроки это помнили, эта форма обязывает наших хоккеистов вспомнить наших ветеранов», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала. Первыми стали финны.