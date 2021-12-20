«Адмирал» выиграл у «Амура» благодаря шайбе Индрашиса

«Адмирал» ушел с последнего места на Востоке Фото: globallookpress.com
Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась победой клуба из Владивостока со счетом 1:0.
Автором единственной заброшенной шайбы стал латвийский форвард «Адмирала» Микс Индрашис.
«Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции — 25 очков. «Амур» находится на 10-й строчке — 37 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы: Индрашис — 7 (Вяч. Ушенин), 2:44 — 0:1Вратари: Аликин (57:21) — СеребряковШтраф: 6 — 10Броски: 29 (10+6+13) — 26 (13+8+5)