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    «Адмирал» выиграл у «Амура» благодаря шайбе Индрашиса

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Адмирал
    «Адмирал» одержал победу над «Амуром» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал» ушел с последнего места на Востоке
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    «Адмирал» ушел с последнего места на Востоке

    Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась победой клуба из Владивостока со счетом 1:0.

    Автором единственной заброшенной шайбы стал латвийский форвард «Адмирала» Микс Индрашис.

    «Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции — 25 очков. «Амур» находится на 10-й строчке — 37 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Голы: Индрашис — 7 (Вяч. Ушенин), 2:44 — 0:1Вратари: Аликин (57:21) — СеребряковШтраф: 6 — 10Броски: 29 (10+6+13) — 26 (13+8+5)
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