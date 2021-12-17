«Металлург» расторг контракт с защитником Сёминым

Магнитогорский «Металлург» сообщил о расторжении контракта по обоюдному согласию с защитником, сообщает пресс-служба уральского клуба.

«Мы благодарим Владислава за работу в "Металлурге" и желаем ему удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — говорится в сообщении.

⚡️ Хоккейный клуб «Металлург» и защитник Владислав Сёмин расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

Мы благодарим Владислава за работу в «Металлурге» и желаем ему удачи в дальнейшем продолжении карьеры.#Металлург #Магнитогорск #ММК #Братьяпоогню pic.twitter.com/MgdmGZ1gjd — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) December 17, 2021

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие всего в одном матче, проведя на льду 3 минуты и 3 секунды в матче с «Трактором» (15 ноября, 2:3, ОТ). Всего на его счету 16 матчей за «Магнитку», в которых он не набрал результативных баллов при показателе полезности «-3».