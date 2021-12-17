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    Лидер «Барыса» перешел в ЦСКА

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    Защитник «Барыса» Даррен Диц продолжит карьеру в московском ЦСКА, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

    Даррен Диц
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    Даррен Диц

    Диц стал игроком ЦСКА в результате обмена. «Барыс» получит взамен денежную компенсацию.

    Диц выступал за «Барыс» с 2017 года. В текущем сезоне 28-летний хоккеист провел 34 матча, в которых набрал 21 (9+12) очко.

    Диц — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ с зарплатой в 100 миллионов рублей в год.

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