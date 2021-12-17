Лидер «Барыса» перешел в ЦСКА

Даррен Диц Фото: globallookpress.com
Диц стал игроком ЦСКА в результате обмена. «Барыс» получит взамен денежную компенсацию.
Хоккейные клубы ЦСКА и «Барыс» совершили обмен, в рамках которого стан московских армейцев пополнил защитник Даррен Диц. Казахстанский коллектив получит денежную компенсацию. pic.twitter.com/9jUDHnkxRx— ХК «Барыс» (@AstanaBarys) December 17, 2021
Диц выступал за «Барыс» с 2017 года. В текущем сезоне 28-летний хоккеист провел 34 матча, в которых набрал 21 (9+12) очко.
Диц — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ с зарплатой в 100 миллионов рублей в год.