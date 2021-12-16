Вратарь сборной Швеции: Всегда тяжело играть против России в Москве

«Всегда тяжело играть против России в Москве. Знали, что с самого начала соперник будет играть агрессивно. Но мы выстояли, дали достойный бой.
Было много шансов у обеих команд, мы тоже могли победить. Обидное поражение, но я доволен игрой нашей команды. Сегодня было весело», — заявил Хелльберг «Спорт-Экспрессу».
Хелльберг считает, что у него хорошие шансы на попадание в сборную на Олимпиаду в Пекине.
«Представлять свою сборную на Олимпиаде — это мечта. Думаю, у меня хорошие шансы на попадание в команду, если я просто буду показывать свою игру. Посмотрим, поедут ли игроки из НХЛ, я в любом случае буду выкладываться максимально.
У нас действительно хорошие игроки в НХЛ, все в Швеции хотят, чтобы они приехали. Но и без них олимпийский турнир очень важен для нашей страны.
Так что мы думаем только о том, чтобы завоевать место в составе», — сказал он.