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    Вратарь сборной Швеции: Всегда тяжело играть против России в Москве

    Хоккей Сборная Швеции Сборная России Кубок Первого канала Евротур
    Вратарь сборной Швеции Магнус Хелльберг прокомментировал поражение команды в матче Кубка Первого канала против России (0:1).

    Магнус Хелльберг
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    Магнус Хелльберг

    «Всегда тяжело играть против России в Москве. Знали, что с самого начала соперник будет играть агрессивно. Но мы выстояли, дали достойный бой.

    Было много шансов у обеих команд, мы тоже могли победить. Обидное поражение, но я доволен игрой нашей команды. Сегодня было весело», — заявил Хелльберг «Спорт-Экспрессу».

    Хелльберг считает, что у него хорошие шансы на попадание в сборную на Олимпиаду в Пекине.

    «Представлять свою сборную на Олимпиаде — это мечта. Думаю, у меня хорошие шансы на попадание в команду, если я просто буду показывать свою игру. Посмотрим, поедут ли игроки из НХЛ, я в любом случае буду выкладываться максимально.

    У нас действительно хорошие игроки в НХЛ, все в Швеции хотят, чтобы они приехали. Но и без них олимпийский турнир очень важен для нашей страны.

    Так что мы думаем только о том, чтобы завоевать место в составе», — сказал он.

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