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    Юниорская сборная России проиграла Белоруссии

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Юниорская сборная России (U17) уступила команде Белоруссии (1:2 ОТ) во втором матче на Европейском юношеском олимпийском фестивале в финском Каяани.

    Юниорская сборная России
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    Юниорская сборная России

    Во втором периоде Матвей Морщенок вывел белорусскую команду вперед. В начале третьего игрового отрезка Алексей Зайцев сравнял счет.

    Победитель определился в овертайме: за 42 секунды до его окончания ворота российского Сергея Мурашова поразил Николай Тишкевич.

    ЕЮОФ-2022
    Россия — Белоруссия — 1:2ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: 0:1 Морщенок М. (Омелюсик, Шатило) 30:49, 1:1 Зайцев (Римашевский, Максимов) 42:39, 1:2 Тишкевич 64:18Вратари: Мурашов — ШостакБроски в створ: 30-20Штраф: 6-2

    Следующий матч на турнире сборная России проведет 15 декабря с командой Латвии.

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