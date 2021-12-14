Юниорская сборная России проиграла Белоруссии

Юниорская сборная России Фото: globallookpress.com
Во втором периоде Матвей Морщенок вывел белорусскую команду вперед. В начале третьего игрового отрезка Алексей Зайцев сравнял счет.
Победитель определился в овертайме: за 42 секунды до его окончания ворота российского Сергея Мурашова поразил Николай Тишкевич.
ЕЮОФ-2022
Россия — Белоруссия — 1:2ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: 0:1 Морщенок М. (Омелюсик, Шатило) 30:49, 1:1 Зайцев (Римашевский, Максимов) 42:39, 1:2 Тишкевич 64:18Вратари: Мурашов — ШостакБроски в створ: 30-20Штраф: 6-2
Следующий матч на турнире сборная России проведет 15 декабря с командой Латвии.