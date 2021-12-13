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    Андрея Назарова дисквалифицировали на матч КХЛ с «Северсталью»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Северсталь
    Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на одну игру главного тренера «Сочи» Андрея Назарова по итогам матча регулярного чемпионата с «Северсталью», сообщает официальный сайт КХЛ.

    Андрей Назаров
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    Андрей Назаров

    «Главный тренер ХК "Сочи" Андрей Назаров во время матча с "Северсталью" был наказан по п. 2.2. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, в соответствии с которым на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении.

    Специалист отстранен в соответствие с пунктом 2.2. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ: «Представитель команды использует имя судьи в сочетании с любыми громогласными высказываниями или использует непристойные, нецензурные или оскорбительные выражения в адрес судей или кого-либо».

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