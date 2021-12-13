Андрея Назарова дисквалифицировали на матч КХЛ с «Северсталью»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на одну игру главного тренера «Сочи»по итогам матча регулярного чемпионата с «Северсталью», сообщает официальный сайт КХЛ.

«Главный тренер ХК "Сочи" Андрей Назаров во время матча с "Северсталью" был наказан по п. 2.2. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, в соответствии с которым на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении.

Специалист отстранен в соответствие с пунктом 2.2. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ: «Представитель команды использует имя судьи в сочетании с любыми громогласными высказываниями или использует непристойные, нецензурные или оскорбительные выражения в адрес судей или кого-либо».