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    Все новости спорта

    «Спартак» нанес поражение лидеру Западной конференции

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    «Спартак» в Москве победил «Йокерит» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сергей Широков
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    Сергей Широков

    Заброшенными шайбами в составе москвичей отметились Данила Квартальнов и Сергей Широков.

    «Йокерит» продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. У команды в активе 54 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Широков — 10 (Хед), 27:31 — 1:0. Квартальнов — 1 (Цыплаков, Хед), 46:05 — 2:0Вратари: Сковронский — Линдбек (57:43 — 59:12, 59:38)Штраф: 8 — 8Броски: 27 (11+9+7) — 38 (9+9+20)

    «Спартак» имеет 45 баллов после 40 игр и занимает седьмую строчку на Западе.

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