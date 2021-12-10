«Спартак» нанес поражение лидеру Западной конференции

Сергей Широков Фото: globallookpress.com
Заброшенными шайбами в составе москвичей отметились Данила Квартальнов и Сергей Широков.
«Йокерит» продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. У команды в активе 54 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Широков — 10 (Хед), 27:31 — 1:0. Квартальнов — 1 (Цыплаков, Хед), 46:05 — 2:0Вратари: Сковронский — Линдбек (57:43 — 59:12, 59:38)Штраф: 8 — 8Броски: 27 (11+9+7) — 38 (9+9+20)
«Спартак» имеет 45 баллов после 40 игр и занимает седьмую строчку на Западе.