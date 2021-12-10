«Спартак» нанес поражение лидеру Западной конференции

Все или ничего. Селихов втащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы

Московский «Спартак» одержал гостевую победу со счетом 1:0 над «Легией» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было