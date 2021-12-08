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    «Йокерит» в овертайме обыграл «Северсталь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Йокерит
    Финский «Йокерит» в овертайме обыграл череповецкую «Северсталь» (4:3 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
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    «Йокерит»

    В составе победителей в основное время отличились Филип Хольм (15), Никлас Йенсен (19) и Брайан О'Нилл (50). Шайба Хольма на 4-й минуте овертайма принесла гостям победу.

    Шайбы хозяев на счету Даниила Вовченкоа (25), Давида Думбадзе (60) и Констанина Пилипенко (60).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)
    Голы: Хольм — 7 (бол., Коссила, Бьернинен), 14:35 — 0:1. Йенсен — 14 (бол., О`Нилл, Хольм), 18:25 — 0:2. Вовченко — 10 (бол., Тихонов, Пилипенко), 24:24 — 1:2. О`Нилл — 8 (Коссила, Йенсен), 49:52 — 1:3. Гераськин — 7 (Морозов, Хохлов), 58:40 — 2:3. Пилипенко — 6 (бол., Хохлов, Вовченко), 59:58 — 3:3. Хольм — 8 (Коссила, Пакаринен), 63:55 — 3:4Вратари: Подъяпольский (59:13 — 59:58) — ЮвоненБроски: 22 (3+6+12+1) — 32 (13+11+6+2)Штраф: 8 — 10

    «Йокерит» с 54 очками остается лидером Западной конференции. У «Северстали» 51 очко и пятая позиция.

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