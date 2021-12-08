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    ЦСКА уступил «Торпедо», Агостино оформил дубль

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    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от нижегородского «Торпедо» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    В составе победителей отличились Артур Тянулин, Дамир Жафяров, Энди Мили и Кенни Агостино, оформивший дубль.

    Шайбы армейцев забросили Владислав Каменев и Антон Слепышев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5 (0:3, 2:1, 0:1)
    Голы: Агостино — 13 (Миле, Пайгин), 0:13 — 0:1. Тянулин — 6 (Гривик, Чехович), 8:07 — 0:2. Жафяров — 13 (бол., Агостино, Чехович), 17:47 — 0:3. Каменев — 5 (Окулов, Плотников), 29:13 — 1:3. Слепышев — 10 (Григоренко, Карнаухов), 36:31 — 2:3. Миле — 9 (Жафяров, Кочетков), 37:23 — 2:4. Агостино — 14 (Жафяров, Марин), 49:45 — 2:5Нереализованный буллит: Окулов (ЦСКА), 52:55Вратари: Рейдеборн — КочетковБроски: 28 (11+9+8) — 26 (13+5+8)Штраф: 24 — 20

    У ЦСКА прервалась серию из пяти побед подряд, у команды осталось 52 очка. «Торпедо» набрало 39 очков, но все еще остается вне зоны плей-офф в Западной конференции.

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