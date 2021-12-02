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    Никитин: Может быть, в овертайме сказалась усталость

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Локомотив ЦСКА КХЛ
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с ЦСКА (0:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Тяжёлая игра, и ЦСКА, и "Локомотив" потратили достаточно сил. Обе команды могли выиграть в основное время, в овертайме мы шайбу отдали и дали шанс.

    Ребята отработали, моменты создали, нужно было реализовывать. Готовимся дальше.

    Эмоции от возвращения на арену ЦСКА? Эмоции-то сейчас от поражения… Я семь лет провёл классных в ЦСКА. Что там доказывать, не вижу смысла.

    Мне сейчас нужно доказывать в "Локомотиве", что я достоин назначения. Я на этом сосредоточен.

    Может быть, в овертайме сказалась усталость, шайбу не надо было отдавать. В овертайме задача сохранять шайбу и ждать своего шанса, а мы где-то лишнее обострение сделали, произошла потеря, а там, в принципе, уже…

    Тяжело, когда "четыре на три", здесь нужно ждать отскоки. К сожалению, сегодня было не в нашу сторону.

    У "Локомотива" четыре шайбы за шесть матчей? Мы сегодня девятую игру через день играли, это достаточно серьёзная нагрузка, у меня такой ещё не было. Разрушать легче, чем создавать, поэтому на усталости непросто реализовать моменты.

    Плюс последние матчи мы играли с организованными командами, кто умеет играть в обороне, терпеть, поэтому в этих матчах не было открытого хоккея», — передаёт слова Никитина «Чемпионат».

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