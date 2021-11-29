Владимир Крикунов назначен главным тренером рижского «Динамо»

Рижскоена своем официальном сайте объявило о назначенииглавным тренером клуба.

Решение о назначении Крикунова было принято на заседании наблюдательного совета «Динамо», который признал неудачным выступление рижан в нынешнем сезоне.

После 32 матчей рижане идут на последнем месте Запада, набрав 26 очков. У минского «Динамо», замыкающего топ-8, 38 очков в активе.

Известно, что 71-летний российский специалист возглавит команду 1 декабря на домашнем матче с «Северсталью».

«Владимир Крикунов прошел отборочный конкурс на должность главного тренера. Все договоренности с ним утверждены, завтра он приедет в Ригу.

Задача перед Крикуновым та же, что и была раньше — постараться попасть в плей-офф. Владимир Васильевич готов взять на себя такую обязанность. Это известный, опытный специалист, все его достижения говорят сами за себя.

Контракт до конца сезона. Есть устная договоренность, что в случае положительного результата после сезона обсудим дальнейшее наше сотрудничество», — сказал председатель правления рижского «Динамо» Юрис Савицкис «Матч ТВ».

Последним клубом Крикунова было московское «Динамо», в котором он работал до конца сезона-2020/21.

В плей-офф Кубка Гагарина москвичи под его руководством уступили СКА во втором раунде со счетом 1-4 в серии.