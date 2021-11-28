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    «Сибирь» обыграла «Автомобилист»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Сибирь
    В поединке регулярного сезона КХЛ «Сибирь» дома победила «Автомобилист» со счетом 3:1.

    Вратарь «Сибири»
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    Вратарь «Сибири»

    Победу хозяевам принесли точные броски Илья Морозова, Олега Ли и Валентина Пьянова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Морозов — 3 (Ли, Мерфи), 13:57 — 1:0. Макеев — 11 (Шикин, Рылов), 32:40 — 1:1. Ли — 5 (бол., Шор, Мерфи), 51:27 — 2:1. Пьянов — 5 (п.в., Ли), 58:54 — 3:1Вратари: Сятери — Шикин (58:20 — 58:54)Штраф: 6 — 4Броски: 25 (9+5+11) — 28 (9+12+7)

    «Сибирь» с 38 очками шестая в Восточной конференции. «Автомобилист» на 8 позиции с 33 баллами.

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