ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис ДепайПримера. «Барселона» в гостях у «Вильярреала», «Реал» принимает «Севилью»
  • 18:00
    • Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Сочи
  • 17:26
    • «Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом»
  • 17:06
    • Давидова выиграла стартовую гонку Кубка мира по биатлону
  • 16:01
    • «Урал» и «Сочи» сыграли вничью
    Все новости спорта

    «Витязь» выиграл у «Барыса» в чемпионате КХЛ

    «Барыс» — «Витязь»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Витязь
    Подольский «Витязь» одержал победу над казахстанским «Барысом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Витязя»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хоккеисты «Витязя»

    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

    В составе победителей точные броски нанесли Нико Оямяки (6 минута), Иван Володин (28) и Федор Малыхин (58).

    У хозяев единственную шайбу забросил Томаш Юрко (31).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Витязь» (Подольск) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Оямяки — 22 (Кемиляйнен), 5:13 — 0:1. Володин — 2 (Старков, Рассказов), 27:17 — 0:2. Юрчо — 1 (бол., Валк, Вей), 30:42 — 1:2. Малыхин — 5 (п.в., Лямин), 57:21 — 1:3Вратари: Бояркин (57:03 — 57:21) — ЕжовШтраф: 2 — 12Броски: 37 (9+19+9) — 18 (9+5+4)

    «Витязь» занимает 11-е место в Восточной конференции (28 очков). «Барыс» идет девятым на Востоке (30 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьет «Аталанта» в Турине?
  • «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Ливерпуль» снова выиграет и не пропустит?
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Бавария» разгромить «Арминию»?
  • «Бавария» — «Арминия». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бавария — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Палмейрас — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие