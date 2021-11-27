«Барыс» — «Витязь»: счет матча 1:3, обзор голов

Хоккеисты «Витязя» Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.
В составе победителей точные броски нанесли Нико Оямяки (6 минута), Иван Володин (28) и Федор Малыхин (58).
У хозяев единственную шайбу забросил Томаш Юрко (31).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Витязь» (Подольск) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Оямяки — 22 (Кемиляйнен), 5:13 — 0:1. Володин — 2 (Старков, Рассказов), 27:17 — 0:2. Юрчо — 1 (бол., Валк, Вей), 30:42 — 1:2. Малыхин — 5 (п.в., Лямин), 57:21 — 1:3Вратари: Бояркин (57:03 — 57:21) — ЕжовШтраф: 2 — 12Броски: 37 (9+19+9) — 18 (9+5+4)
«Витязь» занимает 11-е место в Восточной конференции (28 очков). «Барыс» идет девятым на Востоке (30 очков).