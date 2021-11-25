Вудкрофт: Причину поражения от «Магнитки» нужно искать в головах

Главный тренер минского «Динамо»прокомментировал поражение своей команды в матче с магнитогорским

Минчане вели после первых двух периодов со счетом 4:0, но проиграли по буллитам — 4:5.

«Разочарованы результатом. Наша команда сегодня показала две стороны своей игры.

Первые два периода мы действовали правильно, счёт это подтверждал. А в третьем проиграли борьбу, принимали неверные решения.

"Металлург" — одна из топовых команд Лиги, против него так играть нельзя. Ждали, что соперник бросит все силы, чтобы отыграться.

Мы идём в правильном направлении и много работаем, но пока не можем преодолеть ментальный барьер. Необходимо побеждать и обретать уверенность.

Думаю, что причину поражения нужно искать в головах. Все ошибки стали следствием принятых неправильных решений. Много теряли шайбу, ошибались на сменах, потеряли концентрацию, проиграли подборы.

Мы допустили четыре ошибки против топовой команды Лиги. Хотя должны были быть готовы бережливо отнестись к своему преимуществу», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.