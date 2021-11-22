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    «Авангард» выиграл у «Амура», Якупов набрал два очка

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Авангард
    Омский «Авангард» одержал гостевую победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард» продлил победную серию до пяти матчей
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    «Авангард» продлил победную серию до пяти матчей

    Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу «Авангарда».

    Лучшим в составе омичей в этой игре был Наиль Якупов, ставший автором заброшенной шайбы и результативной передачи.

    «Авангард» продлил победную серию до пяти матчей. «Амур» потерпел третье поражение кряду.

    «Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице КХЛ — 39 очков. «Амур» находится на девятой строчке — 27 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Брюквин — 7 (Емелин, Якупов), 2:54 — 0:1. Николишин — 6 (Бутузов), 29:52 — 1:1. Косов — 2 (Толчинский, Прохоркин), 34:23 — 1:2. Якупов — 7 (Дергачев), 57:20 — 1:3Вратари: Аликин (59:27) — ГрубецШтраф: 4 — 4Броски: 38 (13+10+15) — 24 (9+9+6)
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