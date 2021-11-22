«Авангард» выиграл у «Амура», Якупов набрал два очка

«Авангард» продлил победную серию до пяти матчей Фото: hawk.ru
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу «Авангарда».
Лучшим в составе омичей в этой игре был Наиль Якупов, ставший автором заброшенной шайбы и результативной передачи.
«Авангард» продлил победную серию до пяти матчей. «Амур» потерпел третье поражение кряду.
«Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице КХЛ — 39 очков. «Амур» находится на девятой строчке — 27 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Брюквин — 7 (Емелин, Якупов), 2:54 — 0:1. Николишин — 6 (Бутузов), 29:52 — 1:1. Косов — 2 (Толчинский, Прохоркин), 34:23 — 1:2. Якупов — 7 (Дергачев), 57:20 — 1:3Вратари: Аликин (59:27) — ГрубецШтраф: 4 — 4Броски: 38 (13+10+15) — 24 (9+9+6)