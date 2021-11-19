«Торпедо» разгромило «Адмирал», забросив 4 шайбы

обыгралов матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет составил 4:1 в пользу нижегородцев.

Самым результативным в состав хозяев стал Артур Тянулин, который набрал 2+1 очка по системе «гол+пас». По шайбе на свой счет записали Иван Чехович и Энди Миле.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Верба — 4 (Саюстов), 7:15 — 0:1. Чехович — 9 (Тянулин, Мартынов), 15:03 — 1:1. Тянулин — 3 (Веряев, Белевич), 26:23 — 2:1. Миле — 5 (Агостино, Леннстрем), 47:29 — 3:1. Тянулин — 4 (п.в., Белевич, Веряев), 58:38 — 4:1Вратари: Кочетков — Серебряков (57:55 — 58:38)Штраф: 2 — 4Броски: 34 (13+12+9) — 26 (6+8+12)

«Торпедо» набрало 31 очко и занимает 9 место на Западе. У «Адмирала» 17 очков и 12 место на Востоке.