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    «Торпедо» разгромило «Адмирал», забросив 4 шайбы

    Хоккей КХЛ Адмирал Торпедо Прогнозы на КХЛ
    «Торпедо» обыграло «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет составил 4:1 в пользу нижегородцев.

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    Самым результативным в состав хозяев стал Артур Тянулин, который набрал 2+1 очка по системе «гол+пас». По шайбе на свой счет записали Иван Чехович и Энди Миле.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Верба — 4 (Саюстов), 7:15 — 0:1. Чехович — 9 (Тянулин, Мартынов), 15:03 — 1:1. Тянулин — 3 (Веряев, Белевич), 26:23 — 2:1. Миле — 5 (Агостино, Леннстрем), 47:29 — 3:1. Тянулин — 4 (п.в., Белевич, Веряев), 58:38 — 4:1Вратари: Кочетков — Серебряков (57:55 — 58:38)Штраф: 2 — 4Броски: 34 (13+12+9) — 26 (6+8+12)

    «Торпедо» набрало 31 очко и занимает 9 место на Западе. У «Адмирала» 17 очков и 12 место на Востоке.

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