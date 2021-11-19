СКА проиграл «Сибири», потерпев пятое поражение в КХЛ подряд

Счет в матче открыли армейцы — форвард Андрей Кузьменко отличился на 8-й минуте встречи.
Гости сумели отыграться лишь на 53-й минуте благодаря точному броску Ильи Морозова.
Шайба Ника Шора на 58-й минуте принесла новосибирскому клубу победу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Кузьменко — 11 (Бурдасов, Кемппайнен), 7:22 — 1:0. Морозов — 2 (Кудако, Миловзоров), 52:33 — 1:1. Шор — 5 (Шенфельд, Ли), 57:47 — 1:2Вратари: Юханссон (57:53 — 58:32, 58:37) — КрасоткинБроски: 28 (10+9+9) — 25 (3+11+11)Штраф: 8 — 8
СКА потерпел пятое поражение подряд и с 39 очками опустился на 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 32 баллами поднялась на 6-ю строчку Востока.