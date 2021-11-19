Хартли: Отличный хоккей в матче с «Металлургом», я горжусь игроками «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда»подвёл итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ с(4:2).

«Хорошая командная победа, обе команды сегодня показали отличный хоккей. Все вышли играть, много голевых моментов из давления, из работы отдельных игроков.

В конце второго периода здорово сработало звено Найта, сравняв счёт, в третьем периоде Каски подтвердил наше великолепное большинство, а Дедунов поставил точку. Горжусь ребятами.

Мы все помним обмен Зернова на Прохоркина. Думаю, сегодняшний матч для ребят был особенным.

Как я говорил, шайбы забрасывались сегодня в том числе благодаря индивидуальному мастерству, и гол Прохоркина как раз из этой категории. Он отлично поборолся за шайбу в углу, выиграл её и забил.

Достигнет ли Грицюк к концу сезона уровня прошлогоднего Чинахова? Я не люблю сравнивать игроков, все они разные. Но я горжусь тем, что работал с большим количеством молодых талантов.

Для Грицюка сейчас вызов, для него главное сейчас — приобрести зрелость. У него огромный потенциал, который мы будем продолжать развивать», — передаёт слова Хартли «Чемпионат».