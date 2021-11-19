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    Два очка Найта помогли «Авангарду» обыграть «Магнитку»

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    Омский «Авангард» победил магнитогорский «Металлург» (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе победителей отличились Николай Прохоркин, Корбан Найт, Оливер Каски и Павел Дедунов.

    Шайбв гостей на счету Никиты Коростелева и Андрея Чибисова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
    Голы: Коростелев — 10, 6:36 — 0:1. Прохоркин — 4, 17:38 — 1:1. Чибисов — 12 (бол., Лайпсик, Яковлев), 34:19 — 1:2. Найт — 11 (Грицюк, Цегларик), 38:17 — 2:2. Каски — 8 (бол., Толчинский, Найт), 49:24 — 3:2. Дедунов — 4 (п.в., Жарков, Шарипзянов), 59:34 — 4:2Вратари: Грубец — Олкинуора (58:32 — 59:34)Броски: 24 (5+13+6) — 33 (6+16+11)Штраф: 4 — 4

    «Металлург» с 49 очками остался на первом месте в Восточной конференции, а «Авангард» занимает 5-ю позицию с 37 очками.

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