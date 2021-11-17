ЦСКА по буллитам уступил «Динамо» в столичном дерби

Московскийпо буллитам уступил московскому(2:3 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Семен Панкратов и Константин Окулов.

За гостей шайбы забросили Вадим Шипачев и Денис Рашевский. Решающий буллит в активе Эрика О'Делла.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Панкратов — 1 (Светлаков, Нестеров), 18:15 — 1:0. Шипачев — 15 (Миронов, Галиев), 35:42 — 1:1. Рашевский — 15 (О`Делл, Линдберг), 54:13 — 1:2. Окулов — 6 (Каменев, Слепышев), 57:57 — 2:2Победный буллит: О`ДеллВратари: Федотов — БочаровБроски: 33 (12+7+9+5) — 22 (6+11+4+1)Штраф: 10 — 8

ЦСКА имеет 38 очков и занимает четвертое место на Западе. У динамовцев столько же очков и третье место.

20 ноября «Динамо» примет «Салават Юлаев», ЦСКА днем ранее сыграет с минским «Динамо».