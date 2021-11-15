ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут
  • 09:00
    • Лео Комаров объявил о переходе в СКА
  • 08:18
    • Мугуруса обыграла Контавейт и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
  • 08:05
    • Берреттини из-за травмы не смог доиграть матч со Зверевым на Итоговом турнире
  • 00:40
    • Сербия вырвала победу у Португалии и вышла на ЧМ-2022, отправив португальцев в «стыки»
  • 00:41
    • Сборная Испании одолела Швецию и вышла на ЧМ-2022, шведы сыграют в стыковых матчах
    Все новости спорта

    Лео Комаров объявил о переходе в СКА

    Хоккей СКА КХЛ Нью-Йорк Айлендерс НХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий Лео Комаров сообщил о том, что продолжит карьеру в СКА из Санкт-Петербурга.

    Лео Комаров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лео Комаров

    Комаров ради возвращения в КХЛ разорвал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

    «Самое трудное решение, которое я когда-либо принимал в своей карьере. Оставить всех моих товарищей по команде и тренеров, которые были для меня как семья последние три года. Это причиняет мне боль больше, чем кто-либо мог подумать.

    Давайте отбросим все слухи, я сам принял это решение. Никто другой не сделал этого за меня. Большое спасибо фанатам, которые поддерживали и болели за меня. Это очень много значит. Я надеюсь, что вы, ребята, выиграете Кубок Стэнли.

    Я подписал контракт со СКА из КХЛ. Я очень рад присоединиться к команде», — написал 34-летний хоккеист в своем инстаграме.

    Комаров в текущем сезоне провел всего лишь один матч в регулярном чемпионате НХЛ. Всего в НХЛ финский нападающий сыграл 491 матч и набрал 170 (63+107) очков.

    Ранее Комаров выступал в КХЛ за московское «Динамо», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Италия забить на поле Северной Ирландии?
  • Северная Ирландия — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Швейцария разгромить Болгарию?
  • Швейцария — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Выиграет ли Дания все матчи квалификационного раунда?
  • Шотландия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Швейцария — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шотландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Польша — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Россия U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие