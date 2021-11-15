Лео Комаров объявил о переходе в СКА

Нападающийсообщил о том, что продолжит карьеру виз Санкт-Петербурга.

Комаров ради возвращения в КХЛ разорвал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Самое трудное решение, которое я когда-либо принимал в своей карьере. Оставить всех моих товарищей по команде и тренеров, которые были для меня как семья последние три года. Это причиняет мне боль больше, чем кто-либо мог подумать.

Давайте отбросим все слухи, я сам принял это решение. Никто другой не сделал этого за меня. Большое спасибо фанатам, которые поддерживали и болели за меня. Это очень много значит. Я надеюсь, что вы, ребята, выиграете Кубок Стэнли.

Я подписал контракт со СКА из КХЛ. Я очень рад присоединиться к команде», — написал 34-летний хоккеист в своем инстаграме.

Комаров в текущем сезоне провел всего лишь один матч в регулярном чемпионате НХЛ. Всего в НХЛ финский нападающий сыграл 491 матч и набрал 170 (63+107) очков.

Ранее Комаров выступал в КХЛ за московское «Динамо», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина.