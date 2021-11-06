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    Разин: Сегодня была лучшая игра в исполнении «Северстали»

    Хоккей Северсталь Металлург Мг КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Магниткой» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Сегодня была лучшая игра в нашем исполнении. Но был отрезок в конце первого и начале второго периодов, когда нас немножко поддушили. Сыграли грамотно в обороне, забили хорошие голы, выстояли в конце.

    Девять побед подряд? Я ребятам говорю, что промежуточные достижения — это всплески, всё оценивается по окончанию сезона. Поэтому расслабляться нельзя.

    Говорят, что нам сейчас невыгодно уходить на паузу? Наоборот, выгодно, ведь у нас 7 травмированных. Сегодня из трёх пар у нас отсутствовали четыре защитника, играли с тремя лимитчиками.

    Проблемы с составом большие. Благодарен ребятам, что они всё вытаскивали из себя в каждом матче, играли на максимуме. Отсюда и результат», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

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