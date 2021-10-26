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    Три хоккеиста «Барыса» пропустят ближайшие матчи из-за коронавируса

    Хоккей Барыс КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Нападающие «Барыса» Алихан Асетов, Алексей Зубов и Мэттью Фрэттин пропустят ближайшие матчи регулярного чемпионата КХЛ.

    Алихан Асетов
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    Алихан Асетов

    Все трое заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.

    Отмечается, что симптомов болезни у игроков нет и самочувствие нормальное.

    «Барыс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ после 22-ти сыгранных матчей.

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