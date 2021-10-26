Три хоккеиста «Барыса» пропустят ближайшие матчи из-за коронавируса

Алихан Асетов Фото: hcbarys.kz
Все трое заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба из Казахстана.
Отмечается, что симптомов болезни у игроков нет и самочувствие нормальное.
Нападающие Алихан Асетов, Алексей Зубов и Мэттью Фрэттин пропустят ближайшие матчи команды. Спортсмены сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию и переведены в список травмированных.https://t.co/bHba2rY08e— ХК «Барыс» (@AstanaBarys) October 26, 2021
«Барыс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ после 22-ти сыгранных матчей.