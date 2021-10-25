НХЛ. «Детройт» забросил «Чикаго» шесть шайб, победы «Нэшвилла» и «Айлендерс»

«Бостон» — «Сан-Хосе» 4:3
Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов отметился голевой передачей за 15:59 игрового времени.
«Бостон» набрал шесть очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Сан-Хосе» восемь очков и четвертая позиция на западе.
«Миннесота» — «Нэшвилл» 2:5
В составе победителей четыре (1+3) очка набрал Роман Йози, а Райан Джохансен сделал дубль. Российский форвард Яков Тренин отдал голевую передачу. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал три броска по воротам и закончил встречу с показателем полезности «-2», у защитника Дмитрия Куликова «+1».
«Нэшвилл» набрал четыре очка в шести матчах, у «Миннесоты» восемь баллов в пяти играх.
«Чикаго» — «Детройт» 3:6
Один из голов в составе победителей забил Владислав Наместников. Самым результативным у «Детройта» стал Лукас Рэймонд — у него четыре (3+1) очка.
«Детройт» набрал семь очков в шести матчах, у «Чикаго» одно очко в шести играх.
«Вегас» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:2
Забитыми голами отметились Джош Бейли и Мэтью Барзал. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 42 броска по своим воротам и сделал второй шатаут подряд.
«Айлендерс» набрали семь очков в шести матчах, у «Вегаса» два балла в пяти играх.