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    НХЛ. «Детройт» забросил «Чикаго» шесть шайб, победы «Нэшвилла» и «Айлендерс»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 октября

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    Илья Сорокин
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    Илья Сорокин

    «Бостон» — «Сан-Хосе» 4:3

    Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов отметился голевой передачей за 15:59 игрового времени.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Сан-Хосе» — 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Маршан — 4 (Бержерон, Пастрняк), 0:28 — 1:0. Форборт — 1 (Маршан, Клифтон), 3:18 — 2:0. Пастрняк — 2 (бол., Бержерон), 16:12 — 3:0. Уотерби — 2 (Гаджович, Кольяно), 16:44 — 3:1. Дебраск — 2 (Стин, Форборт), 25:41 — 4:1. Хертл — 2 (Власик, Барабанов), 53:19 — 4:2. Майер — 3 (Кутюр, Бернс), 55:08 — 4:3Вратари: Улльмарк — Хилл (Раймер, 25:41)Штраф: 11-13Броски: 34 (11+11+12) — 26 (11+5+10)

    «Бостон» набрал шесть очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Сан-Хосе» восемь очков и четвертая позиция на западе.

    «Бостон» — «Сан-Хосе» 4:3

    «Миннесота» — «Нэшвилл» 2:5

    В составе победителей четыре (1+3) очка набрал Роман Йози, а Райан Джохансен сделал дубль. Российский форвард Яков Тренин отдал голевую передачу. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал три броска по воротам и закончил встречу с показателем полезности «-2», у защитника Дмитрия Куликова «+1».

    «Миннесота» — «Нэшвилл» 2:5

    «Нэшвилл» набрал четыре очка в шести матчах, у «Миннесоты» восемь баллов в пяти играх.

    «Чикаго» — «Детройт» 3:6

    Один из голов в составе победителей забил Владислав Наместников. Самым результативным у «Детройта» стал Лукас Рэймонд — у него четыре (3+1) очка.

    «Чикаго» — «Детройт» 3:6

    «Детройт» набрал семь очков в шести матчах, у «Чикаго» одно очко в шести играх.

    «Вегас» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:2

    Забитыми голами отметились Джош Бейли и Мэтью Барзал. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 42 броска по своим воротам и сделал второй шатаут подряд.

    «Вегас» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:2

    «Айлендерс» набрали семь очков в шести матчах, у «Вегаса» два балла в пяти играх.

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