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    «Магнитка» одолела рижское «Динамо» в серии буллитов

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» потерпело поражение по буллитам от магнитогорского «Металлурга» (4:5 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Магнитка»
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    «Магнитка»

    В основное время в составе победителей отличились Михаил Пашнин, Егор Коробкин, Николай Голдобин и Никита Коростелев.

    За рижан шайбы забросили Эмиль Пуарье, Мартиньш Карсумс, Петер Тиивола и Лукаш Радил.

    Судьба матча в итоге решилась в серии буллитов, где решающим оказался бросок защитника «Металлурга» Егора Яковлева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:5 Б (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Пашнин — 1 (Кошелев, Чибисов), 11:04 — 0:1. Коробкин — 1 (Неколенко), 11:38 — 0:2. Пуарье — 7 (Чуксте), 16:01 — 1:2. Карсумс — 2 (бол., Цибульскис, Дарзиньш), 21:37 — 2:2. Голдобин — 10 (Земченок), 30:49 — 2:3. Коростелев — 7 (бол., Голдобин, Хультстрем), 39:34 — 2:4. Тиивола — 1, 45:57 — 3:4. Радил — 3 (Дарзиньш, Тиивола), 55:32 — 4:4Победный буллит: ЯковлевВратари: Маховский — ЗагидулинБроски: 24 (3+8+10+3) — 29 (12+11+4+2)Штраф: 6 — 8

    В следующем матче КХЛ рижане примут «Северсталь» 22 октября, «Металлург» днем ранее в гостях сыграет с финским «Йокеритом».

    Рижское «Динамо» идет на 8-й строчке в Западной конференции КХЛ: 20 очков после 20 встреч. «Металлург» — лидер на Востоке: 19 игр, 34 очка.

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