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    Московское «Динамо» в овертайме одолело «Ак Барс»

    «Ак Барс» — «Динамо»: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

    Хоккей КХЛ Ак Барс Динамо Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в Казани одолело «Ак Барс» — 5:4 ОТ (1:3, 3:1, 0:0, 1:0).

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    В основное время у «бело-голубых» отличились Андрей Сергеев (10 минута), Иван Муранов (24), Вадим Шипачев (25) и Андрей Миронов (34). В овертайме точный бросок нанес Дмитрий Рашевский (62).

    У хозяев голы на свой счет записали Никита Дыняк (4), Кирилл Петров (5), Дмитрий Воронков (11) и Кирилл Панюков (37).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Динамо М» (Москва) — 4:5 ОТ (3:1, 1:3, 0:0, 0:1)
    Голы: Дыняк — 3 (Юдин), 3:20 — 1:0. Петров — 4 (Уил), 4:10 — 2:0. Сергеев — 1 (Муранов, Михайлов), 9:25 — 2:1. Воронков — 2 (Уил, Петров), 10:02 — 3:1. Муранов — 1 (Михайлов, Ефремов), 23:19 — 3:2. Шипачев — 12, 24:03 — 3:3. Миронов — 1 (Рашевский, Педан), 33:57 — 3:4. Панюков — 5 (бол., Коваленко, Кагарлицкий), 36:17 — 4:4. Рашевский — 13 (О`Делл, Войнов), 61:39 — 4:5Вратари: Билялов (61:39) — Бочаров (Еременко, 4:10, 46:19 — 46:55, 61:39)Штраф: 8 — 12Броски: 28 (10+6+11+1) — 35 (11+14+8+2)

    Московское «Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции (26 очков), «Ак Барс» — четвертый на Востоке (28 очков).

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