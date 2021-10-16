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    «Витязь» в овертайме уступил рижскому «Динамо»

    Хоккей КХЛ Витязь Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Подольский «Витязь» уступил рижскому «Динамо» (3:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    Автором победной шайбы стал Хантер Шинкарук, который оформил дубль, еще по разу отличились Ере Карьялайнен и Кристапс Сотниекс.

    У хозяев забивали Нико Оямяки, Валттери Кемиляйнен и Миро Аалтонен.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Рига) — 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Шинкарук — 2 (бол., Пуарье, Мейя), 2:47 — 0:1. Карьялайнен — 3 (бол., Радил, Берзиньш), 10:32 — 0:2. Оямяки — 13 (бол., Одетт, Кемиляйнен), 18:33 — 1:2. Кемиляйнен — 2 (Воронков, Одетт), 30:31 — 2:2. Аалтонен — 4 (Оямяки), 37:19 — 3:2. Сотниекс — 1 (Гормли, Дарзиньш), 39:53 — 3:3. Шинкарук — 3 (Пуарье, Гормли), 61:40 — 3:4Вратари: Ежов — МаттссонБроски: 30 (10+11+8+1) — 24 (8+9+5+2)Штраф: 10 — 12

    Таким образом, «Витязь» не сумел прервать неудачную серию и потерпел 7-е поражение подряд.

    «Витязь» занимает 11-е место в Западной конференции с 14-ю очками в 18 матчах. «Динамо» поднялось на 8-ю строчку Запада — 19 очков после 19 игр.

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