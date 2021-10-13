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    СКА вышел в лидеры Западной конференции

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    СКА в домашнем матче КХЛ победил московское «Динамо» со счетом 5:3.

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    Самым результативным в составе победителей оказался Йонас Кемпайнен, оформивший дубль. У «Динамо» 2 шайбы забросил Дмитрий Рашевский.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо М» (Москва) — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
    Голы: Рашевский — 10, 17:14 — 0:1. Морозов — 1 (бол., Вей, Робинсон), 19:26 — 1:1. Бурдасов — 9 (бол., Кузьменко, Вей), 24:14 — 2:1. Рашевский — 11 (Сергеев), 25:05 — 2:2. Кемппайнен — 7, 32:51 — 3:2. Кемппайнен — 8 (Цицюра, Бурдасов), 33:43 — 4:2. Клинкхаммер — 4 (бол., Педан, Сергеев), 48:00 — 4:3. Кетов — 1 (п.в.), 58:30 — 5:3Вратари: Юханссон — Бочаров (58:15 — 58:30, 58:47)Штраф: 14 — 8Броски: 22 (9+10+3) — 25 (8+7+10)

    Набрав 25 очков, СКА вышел в лидеры Западной конференции. Для «Динамо» это было четвертое поражение в пяти поединках.

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