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    «Трактор» одержал шестую подряд победу в КХЛ

    «Адмирал» — «Трактор»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Трактор Адмирал Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» одержал победу над «Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) в пользу гостей.

    В составе победителей шайбы забросили Никита Тертышный (12 минута), Сергей Калинин (28), Ник Бэйлен (58) и Тему Пулккинен (60).

    У хозяев отличились Владислав Ушенин (26) и Джош Кестнер (40).

    Для челябинской команды эта победа стала шестой подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
    Голы: Тертышный — 10 (Гика, Седлак), 11:23 — 0:1. Вл. Ушенин — 2 (бол., Хамидуллин), 25:18 — 1:1. Калинин — 3 (Пулккинен, Бывальцев), 27:47 — 1:2. Кестнер — 2 (бол., Хамидуллин, Вяч. Ушенин), 39:16 — 2:2. Бэйлен — 4 (Абрамов), 57:54 — 2:3. Пулккинен — 9 (п.в.), 59:10 — 2:4Вратари: Серебряков (58:58 — 59:10) — ВиллШтраф: 12 — 12Броски: 27 (11+10+6) — 33 (13+11+9)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает второе место (30 очков), а «Адмирал» — десятое (11 очков).

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