Воробьев: Не смогли полностью использовать свое преимущество в матче с «Сочи»

Главный тренер «Металлурга»подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с(3:1).

«Очень много было нанесённых бросков, большое преимущество. Не смогли его в достаточной мере использовать.

Магнус Хелльберг — надо отдать должное — здорово отыграл этот матч. Самое главное, что берём два очка и готовимся к игре с "Ак Барсом".

Сочинцы добавили в третьем периоде, и мы чуть потеряли нить игры? Может быть, и у нас уверенность где-то переросла в самоуверенность. Но мы готовились именно к такой игре соперника, разбирали именно это на собрании.

Дебют Ильи Квочко? Сыграл тринадцатым нападающим, три отрезка. Это очень важный опыт для него. Силовой борьбы он не боится — это и по МХЛ было видно.

Поедет ли он с "Лисами" в поездку? Да, конечно. Здесь у него было три отрезка, а там он играет и в большинстве, и в меньшинстве, и "пять на пять". В его возрасте надо играть, в первую очередь», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.