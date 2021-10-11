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    Воробьев: Не смогли полностью использовать свое преимущество в матче с «Сочи»

    Хоккей Металлург Мг Сочи КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:1).

    Илья Воробьёв
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    Илья Воробьёв

    «Очень много было нанесённых бросков, большое преимущество. Не смогли его в достаточной мере использовать.

    Магнус Хелльберг — надо отдать должное — здорово отыграл этот матч. Самое главное, что берём два очка и готовимся к игре с "Ак Барсом".

    Сочинцы добавили в третьем периоде, и мы чуть потеряли нить игры? Может быть, и у нас уверенность где-то переросла в самоуверенность. Но мы готовились именно к такой игре соперника, разбирали именно это на собрании.

    Дебют Ильи Квочко? Сыграл тринадцатым нападающим, три отрезка. Это очень важный опыт для него. Силовой борьбы он не боится — это и по МХЛ было видно.

    Поедет ли он с "Лисами" в поездку? Да, конечно. Здесь у него было три отрезка, а там он играет и в большинстве, и в меньшинстве, и "пять на пять". В его возрасте надо играть, в первую очередь», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

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