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    «Куньлунь» нанес поражение ЦСКА

    «Куньлунь» — ЦСКА: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    «Куньлунь Ред Стар» нанес поражение московскому ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Мытищах, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

    Победу китайской команде принесли голы Тайлера Вонга (15 минута) и Кори Кейна (58).

    У «армейцев» отличился Никита Нестеров (4).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Нестеров — 2 (Светлаков, Котков), 3:58 — 0:1. Вонг — 3 (бол., Кейн, Рич), 14:56 — 1:1. Кейн — 4 (Николлс, Шульц), 57:04 — 2:1Вратари: Смит — Федотов (59:25)Штраф: 4 — 6Броски: 35 (10+15+10) — 34 (11+11+12)

    «Куньлунь» занимает 11-е место в Восточной конференции (10 очков), ЦСКА — пятый на Западе (20 очков).

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