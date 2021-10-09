«Куньлунь» — ЦСКА: счет матча 2:1, обзор голов

Хоккеисты «Куньлуня» Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Мытищах, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
Победу китайской команде принесли голы Тайлера Вонга (15 минута) и Кори Кейна (58).
У «армейцев» отличился Никита Нестеров (4).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Нестеров — 2 (Светлаков, Котков), 3:58 — 0:1. Вонг — 3 (бол., Кейн, Рич), 14:56 — 1:1. Кейн — 4 (Николлс, Шульц), 57:04 — 2:1Вратари: Смит — Федотов (59:25)Штраф: 4 — 6Броски: 35 (10+15+10) — 34 (11+11+12)
«Куньлунь» занимает 11-е место в Восточной конференции (10 очков), ЦСКА — пятый на Западе (20 очков).