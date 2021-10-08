СКА «всухую» проиграл «Барысу»

В составе победителей отличились Мэтт Фраттин, Никита Михайлис и Олле Алсинг.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Фрэттин — 3 (бол., Дитц, Каник), 12:43 — 1:0. Михайлис — 6 (бол., Старченко), 14:18 — 2:0. Алсинг — 1 (п.в.), 58:55 — 3:0Вратари: Ортио — Аскаров (58:25 — 58:55)Броски: 18 (6+7+5) — 24 (4+12+8)Штраф: 2 — 6
СКА, выигравший предыдущие три встречи, с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» набрал 14 очков и идет 6-м на Востоке.