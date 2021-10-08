«Флорида» намерена продлить контракт с Барковым

Капитан «Флориды» Александр Барков в ближайшее время продлит контракт с командой, сообщает Sportsnet.

По данным источника, стороны договорились о восьмилетнем продлении контракта на 80 миллионов долларов

26-летний хоккеист вступает в последний год шестилетнего контракта на сумму 35,4 миллиона долларов, что означает, что он будет выступать за «Пантерз» до сезона 2029-30.

В сезоне-2020/21 Барков принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 58 (26+32) очков. Также на счету финна 6 игр в плей-офф, в которых он набрал 7 (1+6) очков.

Барков — действующий обладатель «Селке Трофи» как лучший форвард оборонительного плана НХЛ.

Он также занял шестое место в голосовании за Hart Trophy , забив 26 голов и набрав 58 очков в 50 играх.