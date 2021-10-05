«Магнитка» забросила четыре безответные шайбы «Спартаку»

Московскийпотерпел домашнее поражение от магнитогорского(0:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

В составе победителей отличились Джон Карри, Денис Зернов, Анатолий Никонцев и Брендан Лайпсик.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Голы: Карри — 3 (бол., Зернов, Чибисов), 14:10 — 0:1. Зернов — 4 (бол., Карри, Яковлев), 16:23 — 0:2. Никонцев — 7, 36:54 — 0:3. Лайпсик — 5 (Яковлев, Майе), 42:23 — 0:4Вратари: Красиков (Сковронский, 40:00) — ОлкинуораБроски: 29 (10+9+10) — 33 (12+9+12)Штраф: 4 — 6

Для «Спартака» это поражение стало седьмым в сезоне, команда опустилась на 6-е место в Западной конференции. «Металлург» одержал 11-ю победу подряд и лидирует на Востоке.

7 октября «Магнитка» в гостях сыграет с «Ак Барсом», а «Спартак» 9-го числа встретится с «Авангардом».