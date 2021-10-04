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    ЦСКА дома разгромил «Куньлунь»

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    В матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА у себя дома разгромил «Куньлунь» со счетом 4:1.

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    В составе «армейцев» дубль сделал Михаил Григоренко. Также по шайбе забросили Константин Окулов и Павел Карнаухов. В составе гостей отличился Спенсер Фу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
    Голы: С. Фу — 6, 4:48 — 0:1. Григоренко — 4 (бол., Валльмарк, Плотников), 10:28 — 1:1. Окулов — 5 (Попов, Соркин), 30:42 — 2:1. Карнаухов — 1 (Слепышев), 41:15 — 3:1. Григоренко — 5 (п.в., Плотников, Сергеев), 59:32 — 4:1Вратари: Федотов — Лазушин (58:58 — 59:32)Штраф: 6 — 10Броски: 30 (8+11+11) — 23 (6+11+6)

    ЦСКА находится на 5 позиции в Западной конференции с 16 очками. «Куньлунь» на 11 месте в турнирной таблице Восточной конференции с 8 баллами на счету.

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