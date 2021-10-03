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    «Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» победил уфимский «Салават Юлаев» (2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Артем Галимов (в меньшинстве) и Артем Бурмистров (в пустые ворота).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Галимов — 3 (мен.), 17:55 — 1:0. Бурмистров — 2 (п.в., Адамчук), 59:05 — 2:0Вратари: Бобков — Метсола (57:46 — 59:05, 59:20)Вратари: Броски: 20 (5+9+6) — 27 (11+11+5)Штраф: 13 — 13

    У обоих команд стало по 20 очков. «Салават Юлаев» на втором месте в турнирной таблице Восточной Конференции, а «Ак Барс» на четвертом.

    5 октября «Ак Барс» примет на своем льду минское «Динамо», а «Салават Юлаев» сыграет в гостях против «Сочи.

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